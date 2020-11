Noreg først ute med ny attvinningsteknologi for kunstgras

sport

Den første mobile separasjonsløysinga i verda for kunstgras kjem i mars til Noreg som første land. Alt av det utslitne kunstgraset blir brukt om att og blir resirkulert med denne nye løysinga. Gevinsten kan mellom anna gi store positive miljøkonsekvensar fordi ein ikkje treng å ta i bruk tungtransport for å frakte vekk banane.

NFF oppmodar aktørane og drivarane av gamle kunstgrasbanar til å ta i bruk denne miljøvennlege teknologien i staden for å sende kunstgraset for resirkulering til Danmark med lastebilar. I Noreg er det rundt 1800 små og store kunstgrasbanar.

– Vi har ikkje vore direkte involverte i dette prosjektet, men vi har vorte informerte om planane. Vi er jo positive til at det kan etablerast eit slikt opplegg for gamle kunstgrasbanar, slik at vi slepp å frakte dei ned til Danmark, seier anleggssjef Ole Myrvold i NFF til NTB.

Ligg godt an

– Vi vil oppmode aktørane til dette, for dersom vi klarer å få til gjenbruk av kunstgrasbanar på plassen, så vil dette ha ein stor klimagevinst, seier Myrvold.

No er det ikkje berre kunstgraset i seg sjølv som er problemet når det blir gammalt og utslitent. Ein kunstgrasbane i Noreg har ei levetid på 10-15 år. Gummigranulatet som ofte har vorte brukt, har òg vore eit problem. Mykje av dette kjem på avvegar under bruk og snørydding og hamnar ofte ute i naturen.

NFF starta eit prosjekt for tre år sidan for å redusere svinnet av gummigranulat frå kunstgrasbanane. Målet var 90 prosents reduksjon innan 2020.

– Korleis går det med dette prosjektet?

– Eg synest vi ligg veldig godt an. 40 prosent av banane er ferdige i dette forbetringsarbeidet, 30 prosent er under arbeid, og vi går laus på dei siste 30 prosentane i nær framtid, seier Myrvold.

Klimagevinst

Med den nye løysinga vil det meste løyse seg, ifølgje ei pressemelding frå produsenten Tebe Sport.

«Etter at denne separasjonsprosessen er gjennomført, vil råvarene i en kunstgressbane være tørket, renset, separert og tilgjengelig for gjenbruk og resirkulering. Råvarene brukes igjen på ny eller eksisterende baner, eller det brukes som råvarer til Norsk produksjonsindustri, som igjen vil styrke deres internasjonale konkurransekraft.

Løsningen vil medføre positive miljøeffekter og økonomi fra dag én, med gjenbruk og resirkulering av 10 % av en kunstgressbane, over 80 % reduksjon i bruk av tungtransport og opp til 50 % reduksjon i kostnad for baneeier, sammenlignet med dagens løsninger. Dette er starten på en prosess med å holde kasserte kunstgressbaner i et kontrollert og sirkulært kretsløp», heiter det mellom anna.

Den første maskina kjem til Noreg i mars og vil vere operativ frå og med april 2021.

(©NPK)