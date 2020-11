Nadal klar for semifinalen i ATP-meisterskapen

sport

Nadal vann kampen i gruppespelar med siffera 6-4, 4–6 og 6–2. Dermed møter den 34 år gamle spanjolen russiske Daniil Medvedev i semifinalen.

– Det er viktig å vere i semifinalen i årets siste turnering. Det er eg glad for, og eg ser fram til semifinalen mot Daniil, seier Nadal til nyheitsbyrået AFP.

Det er 16. året på rad at Nadal er i sesongfinalen for tennisherrane. Det er rekord. Han har komme til finalen to gonger, men aldri vunne. No jaktar han sin første ATP Finals-tittel.

Nadal vann den innleiande kampen mot Andrej Rubljov, men tapte for årets US Open-vinnar Dominic Thiem. Han måtte dermed slå Stefanos Tsitsipas for å bli blant dei fire beste.

ATP Finals blir spelt av dei åtte best rangerte tennisherrane i verda. Roger Federer, som er rangert som nummer fem, er ute med skade, og argentinske Diego Schwartzman fekk dermed plassen i meisterskapen.

Dominic Thiem har allereie sikra seg ein plass i semifinalen på laurdag, og han møter vinnaren av kampen mellom russiske Alexander Zverev og verdseinaren Novak Djokovic frå Serbia.

