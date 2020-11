Mourinho ber England-sjefen avsløre managerar som pressar spelarar til å droppe landslaget

sport

Sterling forlét det engelske landslaget i forkant av 4-0-sigeren på onsdag over Island. Forklaringa var at han sleit med ein liten skade, men England-trenar Gareth Southgate ville ikkje gi detaljar.

Det har gjort Mourinho mistenksam i oppladinga til Tottenhams heimekamp mot Manchester City.

– Vi veit alle at Sterling speler i morgon, sa Mourinho då han møtte pressa fredag.

Southgate har den siste tida hinta om at enkelte England-spelarar føler press frå klubbane sine om å trekke seg frå landslagsspel. Det har òg Tottenham-manager Mourinho merka seg.

– Eg har lese at Southgate skal ha sagt at enkelte klubbmanagerar har lagt press på spelarane sine til ikkje å spele for landslaget. Han skal derfor ha følt seg nøydd til å ringje desse managerane i eit forsøk på å roe ned situasjonen.

– I så fall vil eg at han skal seie kven det gjeld. Eg vil at han skal seie kva trenarar som pressar spelarane sine til å ikkje slutte seg til landslaget. I tillegg vil eg at han seier kva trenarar han ringjer og snakkar med.

Sterling melde òg England-forfall i oktober, men skåra vinnarmålet for Manchester City mot Arsenal i første kamp etter landslagspausen.

City-manager Pep Guardiola stadfesta fredag at Sterling tok del i treninga til laget dagen før møtet med Tottenham.

