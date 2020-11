Idretten får 15 millionar til å dekkje auka OL-utgifter

sport

Dekning av auka OL-kostnader har stått høgt på lista til idrettsforbundet over krav til regjeringa.

Meirkostnadene er mellom anna knytte til behov for ekstra samlingar, utvida støtteapparat, og dessutan inntektsbortfall for utøvarar som må utsetje inntektsbringande arbeid i to år som følgje av at leikane er utsette til sommaren 2021, skriv Kulturdepartementet i ei pressemelding.

Forslaget til auka løyving kjem som ein del av endringar i budsjettet til Kulturdepartementet som ei følgje av koronasituasjonen.

(©NPK)