Hegerberg sugen på å leggje problemåret bak seg: – Skal ta tilbake posisjonen min i verdsfotballen

Snart to år er gått sidan Hegerberg vart tidenes første til å få kvinneutgåva av Ballon d'or (på norsk ofte kalla «Gullballen»). Men i 2020 har ho knapt spelt fotball.

I slutten av januar øydela ho korsbandet i høgre kne. Då skaden var lækt i september, kom eit tungt tilbakeslag. Ein ny operasjon var nødvendig etter eit trøyttleiksbrot i leggbeinet.

No ser Hegerberg for alvor fram til å gjere det beste ho veit: å spele kampar. Tidlegare i månaden la Lyon ut ei twittermelding der ho vart ønskt velkommen tilbake «i trening med ball».

– Eg kjem ikkje tilbake berre for å vere der. Eg gjer det for å ta tilbake posisjonen min i verdsfotballen, seier Hegerberg i eit intervju med The Guardian.

Det er eit klart signal til konkurrentane om at ho igjen skal bli den beste fotballspelaren i verda.

Slag i ansiktet

25-åringen frå Sunndalsøra innrømmer at 2020 har vore eit knalltøft år. Tidlegare i haust såg ho frå tribuneplass Lyon vinne meisterligaen for femte gong på rad.

– Når du allereie har vore gjennom ei rehabilitering, er klar til å finne forma og føler du har jobba steinhardt i fleire månader, er det eit slag i ansiktet når du skjønner at du har andre ting som må takast hand om.

Ei lita trøyst i det heile er at skadane kom i eit år prega av koronapandemien. I seks månader vart fransk fotball sett på pause.

– Det var det eg fortalde meg sjølv tidleg i rehabiliteringa, men no tenkjer eg berre: «La meg få komme utpå der igjen», fortel Hegerberg.

Dokumentar i USA

Noregs tidlegare landslagsspiss er i desse dagar aktuell i USA i TV-dokumentaren «My Name is Ada Hegerberg». Den vart torsdag send på ESPN for amerikanske sjåarar.

Dei fekk sjå korleis Hegerberg gjekk frå å berre å vere oppteken av insekt som lita jente til å bli fotballproff på den største scena.

Dokumentaren tek òg for seg Hegerbergs mykje omtalte brot med det norske landslaget i 2017. Der peikar ho igjen på manglande jentesatsing i Noreg som ei årsak til at ho forlét landslagsmiljøet.

– Eg har berre prøvd å vere til nytte og gjere ting betre. På eit tidspunkt blir du ståande igjen med nokre tøffe val, forklarer ho.

Det er framleis uklart når Hegerberg er aktuell for kamp igjen.

