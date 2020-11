Handballpresidenten: – Har ikkje høyrt eit pip frå Danmark

sport

– Eg har ikkje høyrt eit pip frå Danmark. Dei jobbar med helsestyresmaktene, det er det einaste eg veit, seier Lio til NTB.

Handball-EM skulle opphavleg haldast i Noreg og Danmark, men frå norsk side vart det tommel ned for arrangementet på grunn av koronapandemien og dei aukande smittetala.

Torsdag var det venta ei avgjerd om meisterskapen kan haldast berre i Danmark, med Herning og truleg Kolding som arrangørbyar. No ventar alle på ei avgjerd frå den danske regjeringa. Lio veit ikkje kvifor eit klarsignal lèt vente på seg.

– Eg veit ikkje. Eg har ikkje peiling, seier han.

Leiaren for Danmarks handballforbund, Per Bertelsen, seier at fredag er siste frist for ein beskjed.

Handballpresident Lio vil ikkje uttale seg om det er helsemessig forsvarleg å halde ein internasjonal meisterskap no.

– Eg baserer det på vurderingane til helsestyresmaktene av situasjonen. Så får vi vurdere kva dei seier og gjere det beste vi kan.

Handball-EM skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember.

(©NPK)