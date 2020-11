Fleire spørsmålsteikn for Solskjær før WBA-kampen

sport

Manager Ole Gunnar Solskjær kom fredag ettermiddag med ei skadeoppdatering for troppen etter landslagsopphaldet.

– Luke Shaw, Jesse Lingard og Phil Jones er dei einaste som ikkje kan trene. Dei fleste kunne trene i dag, så det ser bra ut, sa Solskjær, som samtidig har ei rekkje uvisse kort føre kampen på laurdag.

– Det er somme moglege og somme usannsynlege. Marcus (Rashford) trena for første gong i dag, og forhåpentleg får han ingen reaksjon på det. Eric Bailly og Marcos Rojo trena for første gong på over ein månad og er ikkje klare. Victor (Lindelöf) må vi sjekke i morgon. Ryggen hans er ikkje bra.

Korona

Det betyr sannsynlegvis at Anthony Martial er speleklar etter å ha hatt problem med ryggen under landslagssamlinga med Frankrike. Harry Maguire skal ha fått ein smell i foten, men United-kapteinen er klar til dyst.

Det blir òg venta at Mason Greenwood er speleklar, medan Alex Telles er tilbake etter å ha testa positivt på koronaviruset.

Tidlegare fredag opplyste elles West Bromwich-manager Slaven Bilic at nokre av spelarane hans har testa positivt for korona.

Frykteleg rekkje

Solskjær kan trenge alle gode nyheiter han får føre kampen. United har ikkje vunne ein heimekamp i ligaen sidan juli. Fire forsøk i haust har gitt tre tap og éin uavgjortkamp.

– Eg trur vi alle er samde om at den første kampen mot Crystal Palace var eit resultat av at vi ikkje hadde fått førebudd oss, og at Palace fortente det. Tottenham fortente òg sigeren. Mot Arsenal og Chelsea var det jamne kampar der eg trur fansen kunne ha gitt oss det vi trong for å vinne, seier Solskjær.

– Men det er noko vi ønskjer å rette opp. Vi går for den første sigeren vår mot West Brom. Men det er noko anna å spele utan fansen på Stretford End. Normalt skårar dei eit mål for oss, legg nordmannen til.

Betring

United betra seg kraftig i førre kamp borte mot Everton (3–1) etter strake tap mot Arsenal og Basaksehir. Då spelte dei slik Solskjær ønskjer at laget skal verke.

– Solide defensivt, to fantastiske lagmål og eit veldig flott kontringsmål mot slutten, samanfatta han.

United-manageren ser uansett for seg ein tøff kamp mot Bilics menn.

– Eg ventar ein vanskeleg kamp. Det er vrient å føresjå korleis dei speler. Dei har endra systemet sitt ein del. Eg ventar eit lag som kjem hit for å gi oss problem.

(©NPK)