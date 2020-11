Dortmunds purunge supertalent kan skrive Bundesliga-historie

sport

Laurdag speler Borussia Dortmund borte mot Hertha Berlin. Der kan Moukoko bli den yngste til å spele Bundesliga-fotball nokosinne.

I april bestemde den tyske toppdivisjonen seg for å senke aldersgrensa frå 17 til 16 år. Moukoko har trena med Erling Braut Haaland og resten av Dortmunds førstelag sidan august.

Ungguten har tidlegare sagt at han fekk ein tøff overgang til den nye kvardagen sin.

– Då eg kom heim, forstod eg det ikkje heilt. Men etter kvart som eg gjorde det, har eg jobba hardt for å vere her. No må eg gi mitt beste, sa Moukoko.

Borussia Dortmund er kjent for å satse på unge spelarar. I stallen er det frå før tettpakka med unge talent som Jude Bellingham (17), Gio Reyna (18), Jadon Sancho (20) og Haaland (20).

Moukoko blir beskriven som ein smart spisstype med eit kraftfullt skot og godt tima løp. Det er ingen tvil om at han har vakse ut av juniorlaget.

Han spelte den første U17-kampen sin som 12-åring og fekk U19-debuten sin som 14-åring. Førre sesong skåra han 34 mål på 20 kampar for Dortmunds U19-lag.

I Tyskland har det tidlegare vore vanleg å la unge spelarar utvikle seg på aldersbestemde lag før dei tek steget opp blant seniorane.

