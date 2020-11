Åge Hareide meiner all internasjonal fotball bør stoppast

sport

– Ja, det synest eg absolutt, seier Hareide på Adresseavisens spørsmål om den internasjonale fotballen bør stoppast.

– Nations League er ei fin turnering og veldig bra for interessa utanom kvalikane. Men det ser ut som pengemaskinene skal gå utan omsyn til kostnaden. No burde vi stoppa ferdselen mellom landegrensene, seier han og legg til at europacupane òg bør stoppast.

Molde skal etter planen ta imot Arsenal i Europaligaen torsdag 26. november.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har uttalt til NRK at Uefa-protokollen ikkje er god nok slik situasjonen er i dag. Rikskringkastaren hevda òg at Guldvog har sendt ei tilråding til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og NFF om at internasjonal fotball må stoppast.

Det avviste Guldvog onsdag.

– Det riktige er at vi har hatt dialog med Norges Fotballforbund. Vi har tilrådd at ein ser på det rammeverket som ein har når det er aukande smitte i Europa, men eigentleg har eg ikkje sagt anna enn at eg rår dei til å sjå gjennom om rutinane er gode nok for å forsikre seg om at ein tek vare på spelarane, sa Guldvog til NTB.

(©NPK)