Svensk alpinlandslag sat i karantene – mistar verdscuprennet i helga

Det melder SVT. Landslaget er sett i karantene etter at lagleiaren Christian Thoma testa positivt på koronaviruset ved framkomst til Finland.

Laurdag og søndag står slalåm på verdscupprogrammet til kvinnene i Levi. Svenskane må no stå over konkurransane etter først å ha trudd at dei kunne delta trass smitte.

Tidlegare torsdag sa landslagstrenar Lars Melin at løparane kunne køyre renna som planlagt. Men etterpå landa finske styresmakter på ein annan konklusjon.

– Dei har teke avgjerda basert på eit varsemdsprinsipp, seier Sveriges alpinsjef Tommy Eliasson til SVT.

