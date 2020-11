Fødsel kan stoppe Røthes VM-planar

sport

Røthes sambuar, Siv Emilie Løvvold, har termin rundt same dag som femmila i VM. Det vil seie 7. mars.

– Akkurat no har både frua og eg eit ganske «lugnt» forhold til det. Men ho har lyst til at eg skal få reise til VM og utfalde meg og gjere det eg skal, samtidig vil ho at eg skal vere med på fødselen. Det har eg lyst til også, seier Røthe til VG.

32-åringen er tittelforsvarar i skiathlon (30 kilometer fellesstart med skibyte). I VM-programmet er den distansen ført opp laurdag 27. februar.

Røthe håpar å kunne gå renn i meisterskapen i Tyskland, men han kjem til å reise heim så fort det viser seg at fødselen er i ferd med å starte.

– Fødsel og farskap kjem soleklart først, seier han.

(©NPK)