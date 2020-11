Salah testa korona-positivt på nytt

sport

Det opplyser Egypts fotballforbund på nettstaden sin.

Den positive koronatesten betyr at Salah definitivt ikkje kan spele Liverpools heimekamp mot Leicester kommande helg. Truleg mistar han òg kampen mot Atalanta i Meisterligaen.

Få dagar før smitten vart stadfesta, vart ein dansande Salah avbilda utan munnbind i bryllaupet til broren sin.

Ifølgje Daily Mail får verken Salah eller Arsenal-spelaren Mohamed Elneny, som også har testa positivt for andre gong, reise tilbake til England enno.

Salah har skåra ti mål på 13 kampar for Liverpool i ulike turneringar så langt denne sesongen. Den regjerande Premier League-meisteren har hatt nokre tunge dagar i det siste.

Joe Gomez er nyoperert for ei øydelagd sene i venstrekneet. Han pådrog seg skaden under trening for England. I tillegg er høgrebacken Trent Alexander-Arnold ute med ein skade i foten, medan også kaptein Jordan Henderson vart send heim frå landslagslagssamling på grunn av lårtrøbbel.

(©NPK)