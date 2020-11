Noreg dømt til tap mot Romania: – Ikkje heilt uventa

sport

Disiplinærutvalet i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har avgjort saka, ifølgje Norges Fotballforbund (NFF).

I Uefas pressemelding blir det presisert at det er Uefas ankeutval som har teke avgjerda. Det blir vist til eit punkt i lovverket der ankeutvalet kan ta ei avgjerd i hastesaker.

I pressemeldinga heiter det vidare at det er vurdert at NFF har ansvaret for at kampen ikkje vart spelt, og derfor taper Noreg kampen 0–3.

No har NFF fem dagar på seg til å be om ei grunngiving for dommen. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF seier til NTB at inga avgjerd om det er teke enno, og at dei skal bruke dagane til å vurdere om ein anke vil bli levert.

– Det er ikkje heilt uventa at det er dommen, er Bjerketvedts reaksjon på Uefas avgjerd.

– Akkurat no er tankane mine berre på det som skal skje i kveld, så får vi komme tilbake til det seinare, svarer Bjerketvedt på spørsmål om når ei avgjerd frå NFFs side blir teken.

– Vi er uskuldige

NFF bad Uefa i eit brev om at kampen skulle bli omberamma, eller i verste fall at den burde vorte avgjort ved loddtrekking der resultatet vart sett til 1-0, 0–0 eller 0–1.

– Vi er uskuldige i denne situasjonen og vart pålagde ein karantene, sa NFFs direktør for konkurranse Nils Fisketjønn til VG tysdag.

Det står i Uefas koronareglar at kampar kan bli omberamma eller avgjorde ved loddtrekking dersom ingen av klubbane eller dei nasjonale forbunda har ansvar for at kampen ikkje blir spelt.

Nødlandslag

Heilt fram til laurdag kveld var det uvisst om dei norske spelarane fekk reise til Romania. Dei norske smittevernreglane sette til slutt ein stoppar for det, og laurdag kveld avlyste Uefa kampen.

Dette var eit resultat av at høgreback Omar Elabdellaouie testa positivt for korona, noko som førte til at heile Noregs landslag vart sett i karantene.

Eit såkalla «nødlandslag» møter Austerrike i Wien onsdag kveld. Austerrike vil bli gruppevinnar og rykke opp til A-divisjonen med siger, uavgjort eller til og med 0-1-tap.

Norsk siger med alle andre resultat enn 1–0 gir norsk opprykk.

