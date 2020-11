Lillestrøm med eit langt steg mot opprykk i Kippes Åråsen-comeback

sport

Tobias Svendsen vart den einaste målskåraren i kampen, og sørgde for at Lillestrøm har 52 poeng og ligg på 2.-plass i 1. divisjon. Med berre tre kampar igjen å spele, ligg dei gulkledde fem poeng føre Sogndal på plassen bak.

Jerv møtte opp med fire strake tap og ein målskilnad på 0-8 på sine fire siste kampar. Og heller ikkje onsdag kveld klarte laget frå Grimstad å finne vegen til nettmaskene.

LSK-veteran Frode Kippe fekk dei siste minutta i det andre innhoppet sitt for sesongen etter å ha gjort seg tilgjengeleg for klubben. Det var dei første minutta hans på Åråsen sidan kvalifiseringskampen mot Start i fjor.

Sandnes Ulf møtte Stjørdals-Blink i eit regnfullt Sandnes. Heimelaget tok umiddelbart føringa og vann til slutt 4-1 etter skåringar av Jostein Ekeland, Chris Sleveland og to mål av Magnus Grødem. Lasse Bransdal skåra målet til bortelaget.

Det sende Sandnes Ulf opp på 6.-plass som gir opprykkskvalifisering. Stjørdals-Blink spelte den fjerde strake kampen utan siger, og ligg på 12.-plass, tre poeng over Strømmen på 14.-plass som betyr nedrykkskvalifisering.

Grorud tok ein viktig siger i botnoppgjeret mot Strømmen takka vere to mål av Martin Høyland etter at gjestane tok ei tidleg leiing. Oslolaget klatra forbi Strømmen til trygg plass.

LSK styrte

På Åråsen stod det om svært viktige poeng i jakta på opprykk, og etter drygt sju minutt spel, varta LSK opp med flott kombinasjonsspel som til slutt sende Svendsen åleine med målvakt. Han sette ballen kaldt i mål mellom beina på Jerv-sisteskanse Øystein Øvretveit.

Lillestrøm hadde god kontroll på kampen ut omgangen, og bortelaget fekk sleppe lite til. Torbjørn Kallevåg fekk eit par gode moglegheiter i andre omgang, men klarte ikkje å gjere leiinga meir komfortabel ved nokon av høva.

Jerv var litt meir med i andre omgang, så nervane hos LSK fekk aldri heilt leggje seg.

I sluttminutta var det LSK som førte an, berre avbrote av sporadiske halvsjansar for gjestane. Kippe kom inn etter 88 minutt og hjelpte til med å sikre sigeren i sluttminutta. Daniel Gustafsson vart spelt åleine med Øvretveit på overtid, men målvakta redda godt, og dermed vart det 1-0.

Mykje regn

I Sandnes handla det meste om Sandnes Ulf i første omgang. Ekeland vende opp på 18 meter og klinka ballen i mål med venstrefoten. Etter kvarteret var spelt, ville ikkje Grødem vere noko dårlegare. Frå distanse sette han ballen hardt og godt plassert til side for målvakt. Sleveland la på til 3-0 med ei noko heldig skåring der ballen gjekk via ein av spelarane på bortelaget og i mål.

Grødem fekk moglegheita frå straffemerket like før pause, men Nicklas Frenderup i Blink-buret gjekk riktig veg og redda.

Etter kvilen trudde heimelaget 4-0 var eit faktum etter eit hjørnespark, men skåringa vart vinka av for offside. Til liks med regnet og vinden, gav ikkje Stjørdals-Blink seg i jakta på poeng. Bransdal reduserte til 1-3 med 20 minutt igjen, og nærare kom ikkje bortelaget. Grødem avslutta kampen med å runde målvakt og setje inn 4-1 på lekkert vis.

Youssef Chaib gav Strømmen leiinga mot Grorud, men Høylands to mål sørgte for at det no er Strømmen som er på kvalifiseringsplassen.

