Handball: Favorittsigrar for Storhamar og Vipers

Byåsen heldt følgje med serietoar Storhamar fram til eit kvarter var spelt. Julie Nygård sette inn 9–11 for heimelaget, men så sette Storhamar i gang og skåra seks strake. Til pause stod det 12–18.

Storhamar vann til slutt 35–20. Teodora Tomac og Marie Hansen vart den mestskårande for heimelaget med fem mål. For Storhamar skåra Kristin Venn sju mål.

I Kristiansand var det aldri nokon tvil om kven som kom sigrande ut av oppgjeret mellom Vipers og Rælingen. Det stod 6–0 til heimelaget før seks minutt var spelte. Til pause stod det 24–8.

Til slutt vart det 45–19 etter Vipers' fjerde strake kamp med over 40 skåringar. Vipers toppar tabellen med like mange poeng som Storhamar etter at begge har ti sigrar på like mange kampar, men har overlegent mykje betre målskilnad.

Tertnes slo Flint 33–26 i den tredje kampen i kveld. Heimelaget leidde 7-2, men Flint kom meir inn i kampen, og til pause stod det 18–15 til Tertnes. Madeleine Hilby og Tertnes sette likevel inn ein ny støyt etter kvilen og sørgde for at det vart klar siger. Hilby skåra ni mål for vertane. Mari Bergum noterte seg for like mange mål for Flint.

I eliteserien til mennene vann Drammen 36–28 borte mot tabelljumbo Sandefjord og klatra til tredjeplass, tre poeng bak tetduoen Elverum og ØIF Arendal, som har spelt færre kampar.

