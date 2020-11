Høie: Internasjonale idrettsforbund må tenkje gjennom signala dei sender i dagens smittesituasjon

sport

Det har vekt internasjonale overskrifter at Guldvog ber Det europeiske fotballforbundet vurdere å stoppe kampar og turneringar som følgje av den aukande smittesituasjonen. Dette avviste Guldvog på koronapressekonferansen på onsdag.

– Det riktige er at vi har hatt dialog med Norges Fotballforbund. Vi har tilrådd at ein ser på det rammeverket som ein har når det er aukande smitte i Europa, men eigentleg har eg ikkje sagt anna enn at eg rår dei til sjå gjennom om rutinane er gode nok for å forsikre seg om at ein tek vare på spelarane, seier Guldvog til NTB.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at det frå politisk hald har vorte send signal til Guldvog om at han må moderere seg. Tvert om, Høie kjem med denne/dette/desse oppmoding til Europeisk og internasjonal idrett:

– Dei fleste land i Europa er i ein vanskelegare situasjon enn det vi har i Noreg, og dei internasjonale idrettsarrangørane må tenkje gjennom kva signal dei skal sende til samfunnet. Mange av oss syntest det gjekk frykteleg lang tid før ein avlyste OL i Japan, og det er klart at ein må tenkje på resten av samfunnet i ein sånn situasjon, seier Høie til NTB.

– Utanlandske reglar gjeld i utlandet

Høie og norske helsestyresmakter hamna i ein offentleg diskusjon med Norges Fotballforbund (NFF) om gjennomføringa av landskampen mot Romania etter at ein spelar vart smitta. Det har i ettertid oppstått tvil om idrettsutøvarane skal følgje norske eller lokale reglar i heimlanda sine.

– Vi følgjer utanlandske reglar når vi er i utlandet, det er det viktig at vi gjer. Det eg understrekar er at dei må følgje dei norske reglane når dei er i Noreg, så må kvar enkelt idrettsgrein og arrangør tenkje gjennom kva signal dei gir til det norske publikummet, seier Høie.

Han meiner fotballen handterte situasjonen på ein riktig måte med samlinga av eit nødlandslag på Gardermoen før reise til Austerrike og nasjonsligakamp onsdag. Det sjølv om dette utløyste at 17 spelarar baserte i utlandet flaug med rutefly til Noreg berre få dagar etter at ein landslagstropp i karantene vart send ut av landet, også det stort sett med rutefly, i staden for å dra til kamp i eit eige charterfly.

– Det var i tråd med reglane, seier Høie.

– Forsvarleg med vintersport

Snart går vintersportssesongen i gang, og det er store team med utøvarar og støtteapparat som skal reise på tvers av grensene for verdscuprenn. Høie meiner det er opp til vintersportsforbunda sjølve å vurdere om dette er forsvarleg.

– Det må idretten sjølv vurdere om det ikkje går føre seg i Noreg, så lenge dei tek omsyn til til norske reglar når dei reiser ut og inn. Eg opplever at skisporten til dømes har gjort ei klok vurdering då dei ikkje gjennomfører arrangement på Lillehammer no, som jo hadde betydd mykje både for idretten og det norske folket. Eg opplever at dei tek samfunnsansvar, seier Høie.

Guldvog meiner vintersportssesongen trygt kan gjennomførast.

– Eg trur det er forsvarleg å ha vintersport. Det er mindre kontakt vanlegvis i vintersporten, og med gode smittevernrutinar er det mogleg å gjennomføre det. Men det same må gjelde der, viss ein er i nærkontakt med ein smitta så må ein i karantene, seier Guldvog, og understrekar at dette òg gjeld utanlandske idrettsutøvarar viss dei er i Noreg.

– Opp til handballen sjølv å vurdere EM-reise

Helsedirektøren vil ikkje kommentere om det er smittevernmessig forsvarleg av handballandslaget å dra til EM i Danmark i desember, viss meisterskapen blir arrangert etter planen.

– Det har eg ingen kommentar til, det er lov å reise til Danmark for lag. Det er den medisinske leiinga i Håndballforbundet som må ta stilling til den risikoen som er der, og eg skal ikkje uttale meg om kampar som skal gjerast i andre land.

Helseministeren minner til slutt om at idretten òg kan vere noko som kan gle mange i ei vanskeleg tid.

– Viss det er mogleg å arrangere på eit smittevernforsvarleg trygt vis, så er det noko som gir oss eit lyspunkt i denne situasjonen, seier Høie.

(©NPK)