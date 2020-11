Vikarsjef Smerud: – Vi må prøve å bli betre minutt for minutt

sport

Tysdag formiddag venta den norske vikarlandslagssjefen framleis på svar på koronatestane til spelarane. Om alle er negative, reiser dei i samla tropp til Wien med charterfly på ettermiddagen.

Det haste-utplukka, nye landslaget rekk éi felles trening før det blir alvor i den austerrikske hovudstaden onsdag kveld. Det blir med andre ord travelt òg det neste dryge døgnet.

– Ja, det har vore veldig hektisk. Eg har ikkje fått møte spelarane fysisk enno, fordi vi ventar på testresultata. Vi held oss skilt slik at det skal vere mogleg å køyre av garde sjølv om det mot det vi trur skulle vere noko gale med nokon av spelarane. Ut frå føresetnadene er vi ganske bra i rute, seier Smerud til NTB.

– Det var veldig viktig å få på plass den treninga. No har spelarane vore på reisefot, og dei har vore isolerte på romma sine. Så det kan vere greitt å få rørt litt på seg, og å få trena litt på det vi rekk før vi skal spele kamp, legg han til om økta som ventar på Ernst Happel stadion tysdag kveld.

– Ekstremvariant

Som landslagstrenar er Smerud godt vand til at det kan komme forfall og endringar i siste liten, men det er liten tvil om at det er ein spesiell situasjon både han og spelarane står i no.

– Teamet er ganske samkøyrt og i stand til å tilpasse seg endringar fort. Men dette er så klart ekstremvarianten. Berre éi trening før kamp gjer det vanskeleg, sjølvsagt, seier han og held fram:

– Vi skal prøve å ta igjen tre år med eit samhandla austerriksk lag ved å prøve å bli betre minutt for minutt, og kvarter for kvarter. Eg trur det blir viktig å få nokre gode opplevingar tidleg i kampen. Og i alle fall ikkje nokon altfor dårlege.

Uvisse

Samtidig som Smerud har tynt med tid til å setje saman ein førsteellevar til kampen, er det endå vanskelegare for austerrikarane å vite kven dei kjem til å møte i gruppefinalen i nasjonsligaen. Kan det vere til Noregs fordel?

– Ja, det trur eg, om ein skal leite etter føremoner oppi dette. Det kan ikkje vere så lett å vite kva vi kjem med, for det må vi jo finne ut av sjølv. Samtidig trur eg at Austerrike er eit rutinert mannskap som gjer mykje av det same uansett, så eg veit ikkje om det har kjempestor betydning, seier Smerud.

Han veit at berre siger er godt nok for å ta frå austerrikarane gruppesigeren, men tør ikkje spekulere på om det finst ein sjanse til å overraske med tre poeng.

– Noko av det vanskelege er jo at dette kan slå ut på mange måtar. Eg håpar jo for dei spelarane som er her no, og som verkeleg har lengta etter ein sånn sjanse, at vi klarer å gjere dei i stand til å gripe han. Og så er det vanskeleg å spå om kampen. Det handlar litt om korleis han utviklar seg òg.

Spesielt

Noregs «naudlandslagssjef» reiser til Austerrike med 13 landslagsdebutantar blant dei 18 spelarane i troppen. Han erkjenner at han ikkje kjenner alle så godt frå før.

– Det er somme eg ikkje har jobba med før, ja, og slik sett ikkje har møtt. Men eg har møtt dei fleste, seier han.

– Resultatet er sjølvsagt sentralt for Noreg og for kvalifisering (til VM), men for oss som har vorte sett i denne situasjonen, trur eg det meste handlar om prestasjon og å gjere det bra. For desse spelarane – mange av dei er unge – har denne kampen ein annan verdi, sjølv om resultatet ikkje skulle bli så bra.

Leif Gunnar Smerud er på eit spesielt oppdrag som norsk vikarlandslagssjef.

(©NPK)