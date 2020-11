Tysklands fotballforbund med forsvar for landslagsfotballen etter Guldvog-utspel

sport

Guldvog sa måndag til NRK at han har sendt ei tilråding til Uefa og Norges Fotballforbund om at det ikkje bør spelast internasjonal fotball på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det har fått stor merksemd i europeiske medium. Tyske Kicker er blant dei som har slått det opp.

– Med den smitten vi har i Europa no, er det vanskeleg å tenkje seg at ein protokoll (Uefa-protokollen) vil vere tett nok. Vi ser at stadig fleire får smitte inn i laga sine. Eg forventar at Uefa er ein seriøs aktør som tek vare på helsa til spelarane og familiane deira, sa Guldvog til NRK.

Han tok til orde for at det i noverande situasjon ikkje bør spelast verken landskampar eller internasjonale klubbkampar.

Disiplinert

Tysklands fotballforbund (DFB) forsvarer på nettstaden sin i ein lang artikkel gjennomføringa av landslagsaktivitetar, også ut frå smittevernomsyn.

– Spelarane våre held seg konsekvent og disiplinert til smittevernprotokollen. Dei held avstand, tek vare på hygienetiltak, ber munnbind når det er påkravd og unngår kontakt. Dette blir mellom anna vist ved at det hittil ikkje har vore eit einaste smittetilfelle i landslaget vårt, står det.

Det blir vidare vist til at landskampane er viktige som førebuing til det utsette EM-sluttspelet, etter at all landslagsaktivitet låg nede i første halvår, og til betydninga inntektene til landslaget har for fotball på grasrotnivå.

Lite smittefarleg

DFB refererer òg til forsking som konkluderer med at faren for å bli smitta under fotballspel er svært liten, og at det hittil ikkje er dokumentert eit einaste tilfelle der dette med sikkerheit har skjedd.

Det blir peika på at smittetilfelle i fotballen kan knytast til situasjonar der distanse- og hygienekrava utanfor banen ikkje er overhaldne.

DFB vender seg til sist til dei som lurer på kvifor toppfotballen skal få rulle når breiddefotballen ligg i ro på grunn av pandemien.

– I auga våre hjelper det ikkje om proffidretten stoppar fordi amatørane må ta pause. Målet må vere å bidra til at ballen kan rulle igjen på alle område, under helsemessig forsvarlege forhold, står det.

