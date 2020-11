Rosenborg – Brann blir utsett til tysdag

sport

Brann har sagt ja til at kampen blir utsett, og det betyr at Rosenborgs landslagsspelarar André Hansen og Markus Henriksen rekk kampen etter å ha vore i karantene.

Tysdag formiddag stadfesta Norges Fotballforbund at kampen blir flytta to dagar.

RBKs Hansen og Henriksen er i karantene etter at landslagskollegaen Omar Elabdellaoui testa positivt på koronavirus. Dei er ikkje ute av karantene før klokka 13 søndag.

Det same gjeld for Bodø/Glimts Patrick Berg og Marius Lode. Dei får to timars ekstra førebuing til kveldskampen borte mot Strømsgodset søndag.

Branns Daouda Bamba og Fredrik Haugen er disponible mot Rosenborg etter at dei begge har vore i karantene etter faktisk å ha vore smitta av koronaviruset.

Dei resterande av helgas eliteseriekampar blir spelte som oppsett.

Odds Sondre Rossbach har òg vere i karantene sidan den avlyste kampen mot Israel.

