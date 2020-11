Norsk dommarteam i Champions League-kamp

sport

Nervik har jamleg fått internasjonale oppdrag, og til kampen på onsdag i Brussel har ho med seg assistentdommarane Monica Løkkeberg og Elisabeth Thoresen, og dessutan fjerdedommar Ingvild Langnes Aarland i teamet sitt.

– Vi er veldig nøgde med at Henrikke er oppnemnd til denne kampen. Nålauget for internasjonale dommarar er trongt, og Henrikke er ein del av ei norsk dommargruppe som jobbar veldig godt og utviklar seg vidare. Nyleg var ho i Portugal og dømde Portugal – Kypros i EM-kvalifiseringa, der ho saman med teamet leverte ein særs god prestasjon og viste at ho held eit godt internasjonalt nivå, seier dommarsjef Terje Hauge til fotball.no.

2. kvalifiseringsrunde blir spelt med enkeltoppgjer og er siste runde før 16.-delsfinalane i Meisterligaen for kvinner. Vålerenga møter litauiske Gintra på bortebane torsdag.

