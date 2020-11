Langrenn: Ni kvinner og åtte menn tatt ut til verdscupopninga

sport

Noreg har ti plassar for kvart kjønn. Det betyr at ei kvinne og to menn vil komplettere det norske laget etter helgas opningsrenn på Beitostølen.

Desse er allereie tekne ut, menn:

Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Håvard Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omland).

Kvinner:

Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Therese Johaug (Nansen), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes).

I Ruka blir det minitour med klassisk sprint fredag, 10/15 km klassisk laurdag og 10/15 km jaktstart i fri teknikk søndag.

