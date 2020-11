Handballpresidenten trygg på at det blir EM – kostnadene blir delte mellom Noreg, Danmark og EHF

sport

Måndag vart det klart at Noreg ikkje kan arrangere EM saman med danskane som planlagt. Dei norske kampane blir truleg overførte til Kolding. I Danmark er det sett i gang eit intenst arbeid for å få alt på plass, og danskane har enno ikkje stadfesta at dei kan arrangere meisterskapen.

– No har vi overført arrangementet til Danmark, men vi står som medarrangør framleis og jobbar saman med danskane for å finne dei beste løysingane. Vi jobbar godt saman, seier handballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

– Kva for nokre økonomiske konsekvensar får dette for Noreg?

– Den økonomiske utfordringa, den løyser vi saman, Danmark, Noreg og EHF. Vi finn løysingar saman. Det er litt vanskeleg å beskrive kva som blir ekstrakostnader og ikkje. Vi har ikkje nokon annan kommentar enn at vi handterer det økonomiske saman, seier Lio.

Ingen konsekvensar frå EHF

Han seier at Det europeiske handballforbundet (EHF) har uttrykt forståing for situasjonen, og at det ikkje ligg an til at Noreg får nokre konsekvensar for å ha brote kontrakten om å arrangere meisterskapen.

– Det har eg ikkje høyrt eitt ord om, så det reknar eg med at det ikkje gjer.

På spørsmål om det er slik at Noreg og Danmark saman skal betale for festen, og danskane sit igjen med overskotet, seier Lio at det ikkje er sikkert at det blir nokre inntekter av betydning uansett.

– Normalt tener vi nokre kroner på ein meisterskap som vi legg inn i ny utvikling av norsk handball, og det blir ikkje på same måten no. Men det er ikkje så mange inntekter lenger uansett, for det baserer seg på publikum. Når folkelivet og publikum er borte, så forsvinn òg inntektene for arrangøren, seier Lio.

Den danske regjeringa har varsla at ho støtter arbeidet med å få på plass ein EM-plan, men at det må skje innanfor smittevernreglane. Danskane har varsla at ei endeleg avgjerd vil dryge til slutten av denne veka.

– Trur du meisterskapen kan gå av stabelen?

– Ja, dei meldingane vi har fått til no, tyder på at Danmark klarer å gjennomføre det. Men så har eg òg lært dei siste månadene at ein ikkje kan vere trygg på noko som helst, seier Lio.

Ber folket ha trua

Handballpresidenten seier han er svært imponert over evna handballjentene har til å halde humøret og motivasjonen oppe. Planen er framleis at landslaget skal samlast i Noreg før reise til Danmark.

Lio meiner heller ikkje at det norske folket har nokon grunn til å justere forventningane føre meisterskapen etter ei kaotisk opplading.

– Det gjeld jo for alle lag, så det er ikkje verre for Noreg enn for andre land. Men når det er sagt, er eg heilt sikker på at det laget har så lyst til å levere på banen som nokon gong, så i så måte treng ikkje det norske folket å justere forventningane sine, seier handballpresidenten.

