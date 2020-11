Forskriftsendring reddar europacupkampane for handballen

sport

Forskriftsendringa betyr at utanlandske utøvarar og støtteapparata deira kan sleppe karantene dersom dei avlegg ei negativ koronaprøve etter framkomst til Noreg, melder TV 2.

Endringane gjeld einskildståande kampar på seniornivå i internasjonale klubbturneringar i regi av Det europeiske handballforbundet og einskildståande klubbkampar på seniornivå.

Det gjer at norske lag kan ta imot utanlandske motstandarar til kampar i Meisterligaen. Forskriftsendringa gjer òg at herrelandslaget kan spele sine to kvalikkampar mot Kviterussland i januar.

– Vi er kjempeglade for endringa knytt til enkeltkampar og at klubbane får lov til å halde fram det europeiske spelet. Ho gjeld til og med 15. januar. Det inkluderer då også Kviterussland heime og borte, seier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til TV 2.

Dei nye reglane for handballen er i tråd med regelverket fotballen har følgt.

(©NPK)