Fifa utsette klubb-VM til februar, avlyste aldersbestemde VM for kvinner

sport

Det melder det internasjonale fotballforbundet i ei pressemelding tysdag.

Klubb-VM, der meisterligavinnar Bayern München er Europas representant, skal framleis avviklast i Qatar. I staden for desember, som vanleg, skal turneringa gjennomførast i tida 1. til 11. februar 2021.

Ein viktig grunn til utsetjinga er at ein elles ville hatt store problem med å kåre deltakarlaga i tide. Akkurat no er Bayern München og vertslandets inviterte representant Al-Duhail dei einaste som er klare.

Sør-Amerikas Copa Libertadores blir truleg først avgjort i januar, eit par av dei andre kontinentale meisterskapa i desember.

VM-sluttspela for kvinner U17 i India og U20 i Costa Rica var allereie utsett frå 2020 til 2021, men no er det klart at dei ikkje vil bli avvikla. Vertslanda er tilbode, og har akseptert, å avvikle neste utgåve av turneringane i 2022.

