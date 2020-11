Eliteserien og førstedivisjon startar i påska neste år

sport

Det går fram av hovudterminlista for kvinner og menn, som vart kunngjord tysdag.

Siste serierunde i Eliteserien og førstedivisjon menn går siste helga i november. Det blir lagt opp til spel under fotball-EM i både Eliteserien for menn og Toppserien. Speleplanen vil derimot bli tilpassa for i mest mogleg grad å unngå konkurranse med kampar under EM.

Toppserien og førstedivisjon kvinner har avslutninga si første helga i november. Starten kan bli justert dersom Uefa endrar planane for gjennomføring av ungdomsturneringane vinteren 2021.

Cupfinalane for kvinner og menn eit delt på kvar si helg. Mennene skal spele cupfinalen sin på Ullevaal 17. oktober, medan kvinnene spelar sin cupfinale 31. oktober på same bane dersom vêrforholda tillèt det.

– Ideelt sett hadde ein ønskt ei felles finalehelg for kvinner og menn, men dette lét seg likevel ikkje gjere i 2021 fordi internasjonale turneringar er lagt til ulike tidspunkt for kvinner og menn, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

(©NPK)