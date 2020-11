Christiansen slo Tarjei Bø i testløp

sport

Bø og Røiseland vann sprinten på måndag under generalprøva for skiskyttarane før verdscupopninga i Kontiolahti i slutten av månaden. Tysdag var Røiseland best igjen, medan Bø måtte sjå seg slått av Christiansen. Johannes Thingnes Bø enda på tredjeplass etter fire bom, 12 sekund bak vinnaren.

– Det var eit bra løp i eit felt som heldt særs høgt nivå. Johannes gjekk ut i verdscupfart gonger ni, og det var mykje sterk skyting. Eg er glad for at eg akkurat klarte å halde Tarjei bak meg. Dette betyr at forma er på veg, sa Christiansen i ei pressemelding frå skiskyttarforbundet.

Han bomma to gonger, begge på siste ståande. Tarjei Bø hadde òg to bom.

Røiseland nøgde seg med ein bom og vann 53 sekund føre Ida Lien, som også hadde éin strafferunde. Tiril Eckhoff bomma fire gonger og vart nummer tre.

– Eg er kjempefornøgd. Eg gjorde to gode og solide løp og skal ta med meg sjølvtilliten inn i verdscupen i Finland, sa Marte Olsbu Røiseland.

(©NPK)