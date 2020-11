Mot full publikumsstopp i svensk idrett

sport

Måndag kunngjorde Sveriges statsminister Stefan Löfven den foreslåtte endringa frå 300 til åtte personar. Tiltaket skal gjelde i fire veker frå 24. november.

– Det er berre å bite i det sure eplet. I prinsippet betyr dette at det blir publikumsfritt. For åtte eller null personar utgjer jo ingen forskjell, seier den svenske idrettspresidenten Björn Eriksson.

Han erkjenner at beskjeden frå statsministeren er eit hardt slag for toppklubbar i lagidrettane, men påpeikar at ein må sjå dei harde koronainnstrammingane i ein større samanheng.

– Vi har ein epidemi, og over 6.000 menneske har døydd. Då er det klart at idretten ikkje kan heve seg over dette. Det er berre å akseptere det. Om det blir slik vurdert, så gjer det det. Og det må vi ta omsyn til, seier Eriksson.

I Sverige får publikumsstansen størst konsekvensar for ishockeyen, som er den store publikumsidretten i vinterhalvåret.

