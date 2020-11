Filip Ingebrigtsen tenkjer høgt om framtida – mange draumar igjen

sport

27-åringen seier at det ikkje har vore noko problem å halde motivasjonen oppe trass koronapandemi og anna elende.

Han sleit lenge og slit framleis med ein leggskade, men han visste kva som feila han og seier at det ikkje var noko problem å halde seg tolmodig.

– Det var lettare i år enn om det hadde vore ein viktig meisterskapssesong. Uansett er ikkje dette noko problem. Eg liker dette livet og har lyst til å halde på i fleire år. Eg ønskjer å prestere på toppnivå, og eg har mange mål og drøymar som eg ikkje har fått oppleve enno.

Langdistanse

Filip Ingebrigtsen har vorte 27 år og seier at det er avgrensa kor mange år han kan halde seg i toppen som 1500-meterløpar.

– Når du startar som 1500-meterløpar kan du halde på til du både blir maratonløpar og ultraløper om motivasjonen er i orden. Eg har ikkje fått maksa ut verken 3000-, 5000- eller 10.000 meter. Eg føler at eg har nokre gode år igjen der. På 1500 meter byrjar eg å nærme meg eit maksnivå. Det ser eg i dei tre–fire siste åra. Eg har ikkje persa mykje, men føler framleis at det er litt å gå på, og eg sparer 5000- og 10.000 meter til eit par år fram i tid.

Start

Filip Ingebrigtsen og brørne Henrik og Jakob starta oppkøyringa til ein ny friidrettssesong i starten av oktober.

– Korleis trur du året som kjem blir?

– Det er eit tap for alle slik det var i år. Sjølv om det er mange som har det verre enn oss, er det ikkje bra for oss heller. Vi må komme i gang. Idretten er så mykje meir enn berre resultat. Ikkje minst er det business. Vi må heile tida byggje vidare på det vi har. Vi var på ein veldig fin kurve med gode utøvarar og høgt nivå her i Noreg, men no må vi starte litt på null igjen.

I desse dagar er løparbrørne frå Sandnes på ein fire veker lang høgdesamling i området rundt Sierra Nevada i Spania.

Den opphavlege planen var at dei skulle til Flagstaff i Arizona på samling, men den planen vart etter kvart skrinlagd.

