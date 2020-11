Davos har fått grønt lys for verdscupen i langrenn

sport

Det stadfestar FIS på nettsidene sine måndag.

– Til tross for vår erfaring som verdenscuparrangører har dette året vært utfordrende. Men vi føler at en idrett som langrenn har et stort potensial til å kunne gjennomføres gjennom disse utfordrende tidene. Med støtte fra det sveitsiske skiforbundet (Swiss Ski) var det mulig å lage et realistisk og trygt helseopplegg som er gjennomførbart for alle involverte parter, heiter det i ei fråsegn.

– For oss er denne situasjonen utfordrende, men samtidig en mulighet for å tenke nytt. En av de tøffeste avgjørelsene gjaldt tilskuerne. Planen vår var alltid å arrangere med tilskuere, men på grunn av begrensningene regjeringen måtte vi gi etter for dette i år, blir det skrive vidare.

Det er sprint i fri teknikk og 10 og 15 kilometer i fri teknikk på programmet i Davos.

Førre veke vart det vedteke at verdscuprenna på Lillehammer helga før Davos er utsette.

