Uttsatt kamp for Graham Hansen etter virussmitte

sport

Barcelona melder sjølv på nettsidene sine at den planlagde kampen på søndag ikkje blir noko av.

Eibar skal ha avdekt fleire smittetilfelle blant spelarane og i støtteapparatet. Den siste kampen til laget mot Sevilla måtte òg utsetjast.

Fredag stadfesta Det spanske fotballforbundet at også kampen mot Graham Hansen og Barcelona må spelast på eit seinare tidspunkt.

Den norske landslagsstjerna og lagvenninnene har innleidd ligasesongen strålande. Fem sigrar på like mange forsøk er fasiten. Barcelona er poenget bak serieleiar Granadilla, som akkurat no har spelt to kampar meir.

(©NPK)