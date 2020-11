To Brann-spelarar koronasmitta – to lag må i karantene

sport

Det melder Brann på nettstaden sin. Alle fellestreningane til laget er avlyste til og med tysdag. Neste eliteseriekampen til laget, mot Rosenborg 22. november, blir spelt etter at karantenen er over.

– Vi har seint i kveld fått beskjed frå laboratoriet om det vi venta, at Bamba testa positivt (på viruset). Meir overraskande er det at også Fredrik Haugen testa positivt, seier Brann-lege Magnus Myntevik.

– Han hadde uroleg mage under kampen laurdag, men ingen andre symptom. Han spelte kampen utan problem. Søndag fekk han magesymptom og har sidan hatt diffuse magesmerter. Det er eit svært uvanleg sjukdomsforløp for covid-19, så uvanleg at det ikkje vart tenkt på før ut i veka.

Isolerte

At Haugen spelte kampen betyr at alle knytte til bergensklubben må i karantene til og med tysdag. Det same gjeld dei Haugesund-spelarane som var på banen samtidig med Haugen.

– Ingen av spelarane våre har testa positivt på koronaviruset, men vi følgjer naturleg nok regelverket på området. For vår del inneber det karantene til og med tysdag neste veke og at fellestreningar vil bli tekne opp att onsdag, seier sportsleg leiar Eirik Opedal i Haugesund til nettsidene til eigen klubb.

Fredag skal alle Brann-spelarane testast for koronaviruset. Haugen og Bamba er isolert heime og skal vere det til dei blir friskmelde.

Brann er ikkje den første eliteserieklubben i norsk fotball som får påvist virussmitte i troppen. Nyleg måtte Viking setje heile spelartroppen sin i karantene etter at Veton Berisha gav frå seg ein positiv virustest.

Protokoll til debatt

Også fleire klubbar i førstedivisjon har fått kampar utsett som følgje av positive koronaprøver.

Fotballen har dei siste månadene operert i tråd med smittevernreglane i den strenge protokollen til det Det europeiske fotballforbundet. Tidlegare denne veka signaliserte likevel helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at det i tida som kjem kan bli vurdert på nytt om protokollen er tilstrekkeleg, gitt det forhøgde smittetrykket som no er realiteten i Noreg og andre land.

Norges Fotballforbund har på si side argumentert for at protokollen har vist seg å vere eit godt verktøy for å halde kontroll på smittesituasjonen i fotballen.

