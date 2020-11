Odd-sjefen reagerer på Guldvog-utsegner: – Fotballen har bidrege til å redusere smitte

sport

Odds daglege leiar reagerer på at helsedirektør Bjørn Guldvog stiller spørsmål ved om det er riktig at fotballspelarar skal vere unnatekne karanteneavgjerdene ved innreise til Noreg. Andre yrkesutøvarar må no i ti dagars karantene ved innreise frå såkalla raude land. Ei endring av reglane vil særleg ramme norske landslagsspelarar.

– Vi er òg opptekne av smittevern – det er kjempeviktig. Men vi er overraska over at Guldvog ser ut til å skulle opne ein slags omkamp om toppfotballen og toppidretten. Vi har hatt eit strengt regime med toppfotballprotokollen heilt sidan i sommar. Det har vore ein kjempesuksess, seier Håndlykken til VG.

Han viser til at det har vore fem smittetilfelle i norsk toppfotball og at desse har vore enkle å spore.

– Fotballen har ikkje bidrege til å spreie smitte, fotballen har bidrege til å redusere smitte. Vi skulle ønske at helsestyresmaktene såg på oss som eit verktøy for å redusere smitte og ikkje som ein risiko for auka smitte. For det er det vi meiner at vi er, seier han.

Fleire idrettsarrangement har i det siste vorte avlyste, til dels etter påtrykk frå helsefaglege styresmakter. Framleis er det uklart om handball-EM blir arrangert etter planen frå 3. til 20. desember.

