Island hadde EM-billetten i lomma – Ungarn vende til siger

Gylfi Sigurdsson skrudde eit frispark over Ungarns mur i det 11. minuttet. Ballen gjekk rett på målvakt Peter Gulacsi, som i forsøket på å gripe det feilrekna heilt og glapp ballen mellom hendene.

Det var det einaste målet i omspelsfinalen i A-divisjonen heilt til det 88. minuttet, då innbytar Loïc Nego utlikna etter berre fire minutt på banen. Han fekk ballen frå Islands midtstoppar Kari Arnason etter flipperspel i feltet og gjorde ingen feil ansikt til ansikt med Hannes Halldorsson.

På overtid reinsa heimelaget rett føre streken og blokkerte skotet då Jon Dadi Bödvarsson såg ut til å skulle gi Island leiinga igjen. Sekund seinare sette stortalentet Dominik Szoboszlai inn det som vart vinnarmålet då han avslutta kontringa med eit flatt skot frå distanse.

– Roland Sallai tok med seg ein mann til venstre og opna rom for meg. Eg tenkte «eg kan skyte herfrå». Heldigvis gjekk han inn. Det er vanskeleg å setje ord på kva målet betyr, sa Szoboszlai.

Berga av ny test

20-åringen var ein av seks Salzburg-spelarar som såg ut til å skulle miste landskampane i november etter positive koronatestar, men som fekk klarsignal då nye testar viste at det var falske positive prøver.

Med sigeren får Ungarn spele EM-sluttspel på heimebane i Budapest til sommaren, medan Erik Hamrén og Island-laget hans måtte konstatere at EM går utan dei. Island deltok både i EM i 2016 (under Lars Lagerbäck) og i VM to år seinare.

– Dette er veldig tungt, og det er vanskeleg for meg å snakke om det. Eg ønskte ikkje at landslagskarrieren min skulle ende slik. Vi forsvarte oss nok for djupt då vi skulle forsvare leiinga, men dei skapte ikkje mykje, og dei trong hell for å skåre, sa Kari Arnason til Stod2Sport.

Gjev Noreg selskap

– Eg trur ikkje eg nokon gong har vore så trist etter å ha tapt ein fotballkamp. Å forsvare ei leiing har vore styrken vår, og eg venta ikkje at noko slikt skulle skje, sa målvakt Hannes Halldorsson, som etter Ungarns leiarmål gjekk med i angrep i håp om eit 2-2-mål, utan hell.

Nedturen til islendingane betyr i alle fall at Noreg slepp å vere einaste nordiske lag utan EM-billett. Sverige, Danmark og Finland kvalifiserte seg alle i fjor haust.

Ungarn får det alt anna enn enkelt i EM-sluttspelet, i gruppe med europameister Portugal, verdsmeister Frankrike og eit Tyskland som spelar alle kampane sine i München.

