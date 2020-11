Ingebrigtsen-rival stengt ute i to år for brot på meldeplikta

sport

Kenyas tidlegare verdsmeister på 1500 meter vart i sommar suspendert for brot på meldeplikta. Fredag vart Manangoi pålagd ei utestenging på to år av integritetseininga til friidretten (AUI).

Straffa gjeld frå 22. desember 2019. Det betyr at ein av dei tøffaste konkurrentane til Ingebrigtsen-brørne ikkje blir å sjå på løpebanen før om godt over eitt år.

Nyleg vart òg Christian Coleman stengt ute i to år for ei tilsvarande misferd. Amerikanaren er regjerande verdsmeister på 100 meter.

Ifølgje regelverket blir tre brot på meldeplikta i løpet av eitt år sett på som ei dopingmisferd. Managoi har tidlegare stadfesta at han i fjor var utilgjengeleg for dopingprøver tre gonger, men understreka at det ikkje hadde ein samanheng med bruk av forbodne stoff.

27-åringen vann VM-gull på 1500 meter i London i 2017. Han tok sølvmedalje på same distanse under Beijing-VM to år tidlegare.

Managoi skulle eigentleg delta VM i Doha i fjor, men trekte seg få dagar før meisterskapen starta.

(©NPK)