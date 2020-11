Guldvog: Uefa-protokollen fungerer ikkje lenger på same måte

sport

– Smittesituasjonen er heilt annleis enn då protokollane vart laga. Eg trur det vil vere klokt av idretten sjølv å sjå gjennom om dei rutinane som er etablerte er laga for dagens situasjon, seier Guldvog på pressekonferansen på fredag.

Guldvog viser til at smittetala er opptil 40 gonger høgare enkelte stader i Europa målt mot då Uefa og Fifa i vår og sommar utarbeidde protokollane sine for å kunne spele landslagsfotball.

Han får òg støtte av statsminister Erna Solberg etter kritikken som har komme etter avlysinga av landskampen mellom Noreg og Israel onsdag.

– Vi har to lag som er i karantene fordi det er smitte i Brann, og vi har smitte i landslaget. Det viser at det er smitte som kjem inn sjølv om vi har dei reglane. Derfor kan det vere lurt at vi ikkje utset landslagsspelarane våre for ytterlegare risiko, seier statsministeren.

(©NPK)