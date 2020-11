Fotball: Kvinnelandslaget er ferdigspelt for i år – bortekampen mot England blir avlyst

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund på nettsidene sine.

Kvinnelandslaget skulle møtt Færøyane 26. november i Drammen til kvalifiseringskamp til EM i 2022. Den er no sett på vent på ubestemt tid. Noreg har frå før ein utsett heimekamp mot Kviterussland.

Færøyane har inga teoretisk moglegheit til å nå meisterskapen, medan Noreg er stadfesta kvalifisert til EM.

1. desember skulle Martin Sjögrens lag ha møtt England til treningslandskamp i Sheffield, men han blir ikkje noko av.

– Dette er veldig kjedeleg for oss som hadde sett fram til samling igjen og ikkje minst møte England. Det hadde vore ein viktig kamp for å utvikle laga vidare, men sjølvsagt går smitteomsyn føre slik situasjonen er no, seier landslagssjef Sjögren.

