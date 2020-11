EHF gir ikkje opp handball-EM i Noreg – endeleg avgjerd kjem seinast tysdag

sport

Det opplyser EHF i ei felles fråsegn med det norske og danske handballforbundet.

«EHF, NHF og DHF har full forståelse for at den pågående pandemien skaper utfordrende forhold for gjennomføring av internasjonale idrettsbegivenheter. Samtidig vil alle parter understreke at de jobber tett sammen, med mål om å arrangere EHF EURO 2020 for kvinner, som en sterk og viktig plattform for å promotere europeisk kvinnehåndball», står det i ei pressemelding.

Der kjem det òg fram at ei endeleg avgjerd rundt EM vil bli offentleggjort seinast tysdag morgon.

I samband med pressekonferansen med regjeringa fredag gav både statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog klart uttrykk for at det synest krevjande å komme fram til ein smittevernprotokoll som kan redde det planlagde EM-arrangementet i Trondheim.

Konfrontert med utsegnene til statsministeren, legg ikkje handballpresident Kåre Geir Lio skjul på at situasjonen er vanskeleg.

– Vi snakkar veldig godt med styresmaktene. Det er ingen tvil om at dette er krevjande. Det har vi kjent på over lang tid, også gitt den nye situasjonen. Vi kjem til å lande eit endeleg svar rundt EM måndag formiddag, seier han til NTB.

– De har ikkje gitt opp å finne ei løysing?

– Vi ser på alle moglegheiter som finst og prøver å finne ei så god løysing som mogleg, svarer handballpresidenten.

EM-sluttspelet skal etter planen spelast frå 3. til 20. desember.

(©NPK)