Den varsla pressekonferansen til fotballforbundet dryger

Opphavleg skulle landslagssjef Lars Lagerbäck og éin speler frå troppen halde ein pressekonferanse fredag klokka 11.45, men den gjekk ut då nyheita om Elabdellaouis koronasmitte vart kjend tidlegare på formiddagen.

NFF varsla eit nytt møte med pressa i løpet av ettermiddagen, men like før klokka 19 er det framleis uklart når det vil skje.

«Vi jobber fortsatt med å få oversikt og en løsning», skreiv NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Andersen i ei tekstmelding til NTB tidlegare på kvelden.

Eit viktig spørsmål som landslaget må få avklart, er kva følgjerElabdellaouis positive koronaprøve får for resten av troppen. Nærkontaktar skal i utgangspunktet i karantene, og protokollen for norsk toppfotball seier at spelarar som har trena med ein smitta person, skal i sjølvisolasjon i ti dagar.

Her er derimot Uefa-protokollen ikkje fullt så streng. I Sverige kan til dømes resten av laget trene som vanleg trass Carl Starfelts positive prøve. Slik har det òg vore for andre landslag og klubblag i andre europeiske ligaer.

