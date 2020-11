Vegen til ja eller nei for handball-EM i Noreg

sport

12. mai: Kulturminister Abid Raja (V) til NTB om meisterskapen. – NHF (Norges Håndballforbund) og EHF (Det europeiske handballforbundet) må komme tilbake til om dei klarer å ta vare på smittevernomsyna.

28. juni: NHF opnar for at det ikkje blir kampar på tre norske stader (Trondheim, Stavanger eller Bærum). Bakgrunnen er signal frå helsestyresmaktene om å avgrense reiseverksemd så mykje som mogleg.

31. august: Handballpresident Kåre Geir Lio seier til NTB at dei økonomiske føresetnadene for EM-kampar i Noreg er varetekne. Tilskotsordningar etter fråfall av billettinntekter er på plass. Dette dreier seg om over 25 millionar kroner.

4. september: NHF bestemmer at det berre blir ein norsk vertsby under meisterskapen og lovar ei avklaring om kort tid.

8. september: Trondheim kan juble etter å ha vorte føretrekt framfor Stavanger og Bærum.

28. oktober: NHF framlegg nye smittevernprotokollar til helsestyresmaktene og har håp om svar innan to–tre dagar.

3. november: NHF ventar vidare på svar. – I påvente av dette jobbar vi med full gass mot eitt mål, og det er å gjennomføre EM i Noreg, seier NHF-generalsekretær Erik Langerud til NTB.

10. november: EHF kjem for første gong på banen med ein frist for avklaring rundt EM og kampar i Noreg. Deadline er sett til 17. november.

11. november: Fotballandskampen mellom Noreg og Israel blir avlyst nokre timar før avspark etter at Helsedirektoratet kom med nye tilrådingar. Avgjerda set igjen søkjelyset på om det skal la seg gjere å arrangere handball-EM i Noreg.

