Store smitteutbrot i Allsvenskan ishockey – lag drege av banen rett før kamp

Det er eitt av fleire store smitteutbrot som fører til eit ras av utsetjingar på nivå to i svensk ishockey. AIK (med norske Christian Kåsastul i troppen) og Mora (med Mattias Nørstebø) har òg store utbrot og har måtta utsetje mange kampar på grunn av koronakarantene.

Hos Mora var 9 av 27 virustestar blant spelarar og støtteapparat positive. AIK, som spelte mot Mora søndag, melde onsdag om éin positiv test. Torsdag var det vorte til «eit tal smitta», og dei kommande kampane til laget er utsette.

Stengt ned

Treningsaktivitet i alle klubbane er sett på pause.

Heilt fram til 20 minutt før kampstart såg oppgjeret på onsdag mellom Almtuna og Timrå ut til å bli ein heilt vanleg kamp. Så kom svara på den siste koronatesten til Almtuna-spelarane. Resultatet viste at ikkje mindre enn 13 av spelarane på laget er smitta.

– Vi testa alle spelarane i dag tidleg (onsdag) og fekk no beskjeden. Det er frykteleg ergerleg, sa Almtunas sportssjef Björn Danielsson til Aftonbladet.

Bomtur

Motstandarlaget måtte dermed setje seg tilbake i spelarbussen og køyre dei omkring 300 kilometrane heim frå Uppsala.

– Vi kom til kampen som vanleg, var klare til å spele, og spelarane var allereie ute på isen saman med Almtuna. Og så bles dommaren i fløyta og sa at alle skulle av isen, seier Timrå-kaptein Jonathan Dahlén til Sundsvalls Tidning.

Almtuna opplyser på nettsidene sine at ingen av dei smitta har symptom. Hos AIK heiter det derimot at ein valde å teste heile troppen etter at fleire spelarar vart sjuke.

