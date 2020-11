Storbritannia gjorde unntak for Danmarks PL-proffar

sport

Det er klart etter at britiske styresmakter etter fleire dagars dialog mellom Danmarks og Englands fotballforbund, den danske London-ambassaden og utanriksdepartementet har gitt unntak frå karantenereglane.

Frykt for spreiing av ei mutert utgåve av koronaviruset som har oppstått i danske minkfarmar har ført til eit pålegg om at alle som kjem til Storbritannia frå Danmark, må i 14 dagars karantene. Fotballspelarar som rettar seg etter Uefas smittevernprotokoll får no unntak frå denne regelen, melder det danske forbundet på nettstaden sin.

Det betyr at Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Jonas Lössl kan reise heim og slutte seg til troppen som skal møte Island i Parken søndag.

– Landslagsspelarane våre reiser, bur og trenar i særs sikre omgivnader og blir konstant testa både i klubbane og på landslaget. Derfor meiner vi det er trygt å få dei heim for å spele mot Island, seier DBU-direktør Jakob Jensen.

(©NPK)