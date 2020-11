Støre vil gi 135 ekstra millionar til idretten

sport

Av dei 350 millionane går 135 millionar kroner til idretten. Arbeidarpartiet la torsdag fram det alternative statsbudsjettet sitt, og partiet meiner det er sjølvsagt at idretten får kompensert for all moms dei betaler.

– Spesielt no etter korona der frivillig innsats, små lag og foreiningar ikkje har drive med loddsal, basar, turneringar – då slit dei veldig. Vi har sett ei regjering som ikkje har komme med krisepakkar som har treft godt nok. I eit kriseår er det ekstra viktig med eit slikt verkemiddel, seier Støre til NTB.

Regjeringa følgjer opp

I budsjettforslaget frå regjeringa er det sett av 118,9 millionar meir til momskompensasjon for frivillige organisasjonar samanlikna med i år, som gjer at posten har ei total ramme på 1,8 milliard kroner. Det er i tråd med signala som vart gitt ved framlegginga av 2020-budsjettet. Det er ikkje nok, meiner Støre.

Dei 21.778 organisasjonane som søkte om momskompensasjon i 2019, fekk berre dekt 81,9 prosent av det innvilga søknadsbeløpet fordi høgreregjeringa ikkje har prioritert å auke rammene nok, opplyser partiet.

Torsdag opplyste Kulturdepartementet at over 1,3 milliardar kroner er utbetalte til idretten og frivillige organisasjonar i ei kompensasjonsordning for inntektsbortfall.

– Uføreseielegheit

Arbeidarpartiet oppretta momskompensasjonsordninga i 2009.

– Vi var i ferd med å trappe opp, men under regjeringa har avkortinga vorte større. Det gir uføreseielegheit. Vi meiner det er sjølvsagt at idretten får kompensert for all moms dei betaler, seier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

Arbeidarpartiet viser til at den aukande avkortinga kjem av at nye organisasjonar og underledd kjem inn i ordninga, og at eksisterande søkjarar har aukande aktivitet og dermed auka kostnader.

Forståing

Idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høgre opplyser likevel at avkortinga, altså delen ein ikkje får refundert, har vorte mindre og mindre kvart år.

– I utgangspunktet har eg forståing for at 1,8 milliardar kan vere for lite. Samtidig innfrir regjeringa det vi har lova då vi behandla frivilligmeldinga med å trappe opp til 1,8 milliard innan 2021. Vi innfrir løftet vi har halde, seier Pettersen til NTB.

– Det var 940 millionar då regjeringa tok over, så det har vore ein formidabel auke, seier Pettersen.

Kvar blir det kutta?

Støre opplyser at momskompensasjonsordninga har vore høgt på dagsordenen hos Arbeidarpartiet i lang tid, og at det vil frigjere midlar til aktivitet.

– Kvar kjem pengane frå?

– Det er eit prioriteringsspørsmål. Vi har ikkje eit stort kutt i formuesskatten i dette budsjettet. Og vi har eit opplegg for formuesskatt som følgjer skatteforliket frå 2016. Det gir Arbeidarpartiet ekstra handlingsrom til å satse på dei som kan trenge auka aktivitet i kvardagen: vanlege folk og vanlege familiar, seier Ap-leiaren.

– Kutta i formuesskatt går til dei aller mest formuande i landet. Dei bur i dei rikaste delane av landet: sentralt på Austlandet og delar av Vestlandet. Det er knapt ei formuesskattkrone nord for Trøndelag, men denne momskompensasjonsordninga vil gjere leik og idrett tilgjengeleg frå Kirkenes til Mandal, legg han til.

