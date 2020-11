Kommuneoverlege om verdscuphelg i Lillehammer: – Ingen stor smitterisiko

sport

– Det er gode rutinar hos utøvarane for å skjerme seg, så sånn sett er det ingen stor smitterisiko for innbyggjarane i kommunen. Men om det skulle vere smittetilfelle, vil det gå ut over beredskapen og rutinane i kommunen. Mellom anna vil smittesporinga bli pressa, seier Lillehammers kommuneoverlege Morten Bergkåsa til NTB.

Han ventar på ny smittevernprotokoll, men trur ikkje at FIS-sirkuset vil auke smittefaren.

– Det er eit stort krav til arrangørane, men no er det opp til dei sentrale styresmaktene, seier Bergkåsa.

Han fortel at dei fekk eit utkast til smittevernprotokoll for tre veker sidan og har hatt eit møte om det med Folkehelseinstituttet (FHI).

Helsedirektoratet og FHI skal gi si oppdaterte tilråding til regjeringa, som eventuelt gir klarsignal til at handball-EM for kvinner i Trondheim og verdscuphelga i Lillehammer kan arrangerast som planlagt.

Kulturminister Abid Raja (V) sa måndag til NTB at han og helseminister Bent Høie (H) vil leggje opp til ei rask behandling når dei nye planane er lagde fram.

– Høie og eg skal prøve å få til ei avgjerd denne veka, seinast i starten av neste veke, sa Raja og la til at dei må sjå korleis dei nasjonale tiltaka for å få ned smittespreiinga verkar.

