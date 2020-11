Charlotte Kalla utnemnt til æresdoktor i Sverige

sport

– Charlotte Kalla er ein svært lysande og viktig representant for Norrbotten. Ho er eit stort førebilete for mange unge menneske og kjem gjennom dei sportslege prestasjonane sine, den sterke tilknytinga hennar til Norrbotten og tilknytinga hennar til kulde, snø og is vere ein veldig viktig æresdoktor for Luleå tekniska universitets utvikling, skriv universitetet.

Kalla voks opp i Tärendö i Norbottens län (fylke).

– Med dei sterke røtene eg har i Norrbotten, kjennest det ekstra spesielt å få denne utmerkinga. Gjennom oppveksten og karrieren har eg følt stor støtte frå heimfylket. Dette får meg til å strekke meg litt ekstra, seier Kalla i ei pressemelding.

Kalla er akkurat no i isolasjon etter å ha testa positivt på koronaviruset. Ho har uttalt at ho har det bra og er optimistisk med tanke på å bli frisk raskt.

Kalla står med til saman 20 OL- og VM-medaljar. Tre av dei er OL-gull.

