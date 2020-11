636 millionar til idretten frå Rajas andre krisepakke

sport

Det viser ferske tal frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som har administrert ordninga.

Torsdag vart dei siste utbetalingane frå krisepakke nummer to gjennomført. Totalt har nærare 26.000 arrangement og annan aktivitet i idretten og det frivillige fått støtte.

Krisepakken har kompensert bortfall av inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Totalt er det betalt ut nesten 1,1 milliardar kroner, og langt over halvparten har altså gått til idretten.

– Vi har betalt ut i puljar etter kvart som søknadene kom inn, for at det frivillige skulle få hjelp så fort som mogleg, seier Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Brann på topp

Det største innvilga enkeltbeløpet i krisepakke nummer to er det Sportsklubben Brann som har fått. Oversikta til lotteritilsynet viser at klubben har fått godkjent ein kompensasjon på 15,1 millionar kroner.

Eliteseriekollega Rosenborg følgjer deretter med dryge 14,3 millionar kroner. Norges Fotballforbund (12,4 millionar) og Norway Cup-arrangør Bækkelaget Sportsklubb (11,6 millionar) er nummer tre og fire på lista.

Totalt sette Kulturdepartementet av 1,87 milliardar kroner til dei to innleiande krisepakkane til idretten og det frivillige. I alt er det no utbetalt over 1,3 milliardar kroner fordelte på dei to pakkane.

I den andre krisepakken vart det opna for å kompensere eit breiare spekter av inntekter. Toppidretten har mellom anna kunna få erstatta bortfall av billett- og andre kampinntekter. Det er årsaka til at ei rekkje eliteserieklubbar i fotball ligg høgt på listene over kompenserte beløp.

Ope for å søkje til ny krisepakke

Det har samtidig vore sett eit tak som inneber at berre 70 prosent av tapte inntekter blir dekte. Medlemsinntekter, pengegåver og sponsor- og reklameinntekter blir ikkje kompenserte.

I slutten av august vart det kjent at Kulturdepartementet har sett av ein ny milliard for å kompensere idretten og det frivillige for inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

Frå 1. november blir likevel ordninga vridd i retning av å påskjønne dei arrangørane som berre delvis avlyser, stengjer eller utset arrangementa og aktivitetane sine som følgje av råda eller pålegga til styresmaktene. Desse kan søkje om å få kompensert 70 prosent av tapa sine ut året.

For arrangement eller aktivitetar som blir heilt avlyste, blir kompensasjonen redusert til 50 prosent i dei to siste månadane av året.

Søknadsfristen for krisepakke nummer tre er 15. januar 2021.

