NBA-styret har godkjent ny oppstart

sport

Frå før hadde spelarforeininga vorte samd om oppstart 22. desember – ein sesong som vil innehalde 72 kampar og som sparar ligaen for omkring 4,5 milliardar norske kroner.

Tysdag godkjende styret dei økonomiske vilkåra og andre parametrar som har vore gjenstand for forhandling mellom ligaen og spelarforeininga. Koronapandemien har, ikkje overraskande, ført til eit stort inntektstap for ligaen. Det har mellom anna vorte semje om at spelarlønningane ikkje kan reduserast med meir enn 20 prosent.

20. november kan klubbane starte forhandlingar med klubblause spelarar, medan signeringar er lov frå 22. november.

Dei neste vekene vil terminlista bli kunngjord.

(©NPK)