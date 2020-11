Lang utestenging for sykkelstjerne etter skrekkvelt

sport

Det internasjonale sykkelforbundets disiplinærkomité kom med avgjerda si i saka onsdag.

Nederlandske Jakobsen pådrog seg svært omfattande skadar då han vart pressa mot gjerdet av landsmannen Groenewegen i spurten på 1. etappe i verdstourrittet i Polen tidlegare i år.

Tilstanden vart i timane etter velten vurdert som livstruande, men etter ein fem timar lang operasjon kom beskjeden frå sjukehuset om at Jakobsen var utanfor livsfare. Han pådrog seg ei rekkje brot i ansiktet og dessutan skadar i ganen og luftrøyret. Han vart halden i kunstig koma i to dagar.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sette i etterkant i gang etterforsking av Groenewegen, og no ligg straffa føre. Groenewegen, ein av aller mest profilerte og raskaste mennene i sykkelfeltet, blir stengd ute til 7. mai neste år.

Langt nede

UCI peikar på at Groenewegen sjølv har erkjent at han gjorde seg skuldig i eit brot på regelverket.

«Ryttaren samarbeidde i etterforskinga og aksepterte å setje ein suspensjonsperiode til 7. mai 2021, tilsvarande ein periode på ni månader frå datoen for hendinga. Ryttaren godtok også å delta i ei rekkje arrangement til fordel for sykkelmiljøet», skriv forbundet i ei fråsegn.

Groenewegen var i etterkant av velten i Polen langt nede.

– Eg rører ikkje sykkelen no. Å tenkje på sport er langt unna. Eg har ikkje eingong planar om å sykle igjen dei neste månadene. Vi får sjå korleis det går etter det, sa han.

Beklagar episoden

Etter at straffa var klar onsdag, sende laget til nederlendaren Jumbo-Visma ut ei pressemelding.

– Krasjen på første etappe av Tour of Poland vil for alltid vere ei mørk side i karrieren min. Under sprinten gjekk eg bort frå linja mi. Eg er lei meg, for eg ønskjer å vere ein fair spurtar, seier Groenewegen.

– Konsekvensane var uheldige og alvorlege. Det er eg svært klar over, og eg håpar dette har vore ein lærepenge for alle spurtarar. Eg følgjer nyheitene rundt Fabios rehabilitering svært tett. Eg kan berre håpe at han ein dag kjem heilt tilbake, legg sykkelstjerna til.

Groenewegen har ikkje sykla ritt sidan velten i Polen i august.

(©NPK)