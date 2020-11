Islandsk VM-fenomen legg opp – satsar på filmkarriere

sport

Gislasons kontrakt med tyske Sandhausen i 2. Bundesliga gjekk ut 1. juli i år. Sidan har han vore utan klubb. Ifølgje islandske fotbolti.net, attgitt av Bold, stadfestar han at han ikkje er på jakt etter ein ny arbeidsgivar innanfor fotballen.

– Det er nokre spennande prosjekt framover som eg har bestemt meg for å seie ja til. Det er eit TV-show i Tyskland, og eg har vedteke å prøve å bli med i ein islandsk film, seier Gislason.

Islendingen fekk ei stor merksemd i sosiale medium etter innhoppet sitt mot Argentina under fotball-VM i 2018. Han gjekk på banen med omkring 30.000 følgjarar på Instagram, og få veker etterpå hadde han over éin million. No ligg følgjartalet på Instagram-kontoen hans på 781.000.

Gislason har spelt 53 landskampar for Island og skåra tre mål. Som tenåring drog han til Anderlecht før han hamna i Charlton i England. Sidan har midtbanemannen vore innom Viborg, Odense, FC København, Nürnberg og Sandhausen i karrieren sin.

(©NPK)