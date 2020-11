Helsedirektoratet vurderer skjerpa karantenereglar for toppfotballen

sport

– Det er eigentleg ønskjeleg at dei same krava blir stilte til idrettsutøvarar som til andre yrkesaktive, seier Guldvog til VG.

Han peikar på at protokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) vart laga i ei tid då det var mindre smitte i samfunnet. Guldvog meiner den ikkje gir same vern som før i dagens situasjon.

– Derfor meiner vi det er grunn til å vurdere dette på nytt, seier helsedirektøren.

Blir unntaket i karantenereglane for toppfotballen fjerna, vil det sende landslagsspelarar som Patrick Berg og Marius Lode i karantene etter spel for Noreg i utlandet. Duoen speler til dagleg for Bodø/Glimt i Eliteserien.

Noreg skal om kort tid ha bortekampar mot Romania og Austerrike i Uefas nasjonsliga.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) svarer dette på Guldvogs siste utspel:

– Det er ei fråsegn han må stå for, men vi er kjende med at det er spesielt karantenereglane han er oppteken av, seier Bjerketvedt til VG.

Guldvog lovar inga avklaring før landslaget reiser utanlands.

– Det er ei vurdering som også vil innebere eit oppdrag til oss frå regjeringa. Vi får sjå korleis vi skal prosessere dette.

(©NPK)