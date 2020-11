Fotballandskampen mellom Noreg og Israel er avlyst

sport

Det stadfestar forbundet i ei pressemelding.

– Det er sjølvsagt trist å avlyse ein kamp timar før avspark. Det understrekar samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskampar i Europa er gjennomførte denne hausten. Derfor er vi trygge på at protokollane gir den nødvendige smittevernfaglege ramma rundt kampane som blir spelte. Når no helsestyresmaktene er uvisse på risiko for spreiing etter eit smitteutbrot i den israelske troppen og tilrår å avlyse kampen, så følgjer vi sjølvsagt dette, seier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

